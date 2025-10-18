In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbst) beschäftigt ein Feuer zahlreiche Feuerwehren. Mehr als 70 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Deetz/Zerbst - Ein Großbrand beschäftigt momentan (18. Oktober, 9 Uhr) mehrere Zerbster Ortsfeuerwehren, wie Stadtwehrleiter Denis Barycza informiert hat. In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbster) steht die ehemalige Eisdiele „Seestern“ in Flammen.

Wie Barycza vom Ort des Geschehens berichtet, sind mehr als 70 Einsatzkräfte damit beschäftigt das Feuer zu löschen. „Zu retten ist hier wohl nicht mehr viel. Auch die Wasserversorgung gestaltet sich nicht ganz einfach und muss über längere Strecken zur Einsatzstelle verlegt werden“, erklärt der Stadtwehrleiter.

Glücklicherweise keine Verletzten

Im Einsatz sind unter anderem die Ortswehren Deetz-Badewitz, Lindau, der Hubsteiger aus Zerbst und die Ortswehr Garitz-Bornum.

„Außerdem haben wir den Versorgungstrupp aus alarmieren lassen. Voraussichtlich wird es wegen der Rauchentwicklung gleich noch eine Kat-Warnmeldung geben. Verletzte gibt es glücklicherweise keine. Der Einsatz wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern“, sagt Barycza.