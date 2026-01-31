weather bedeckt
  4. GVS: Einbruch der Kinderzahlen: Blankenburgs Kitas stehen vor Veränderung

In Blankenburg sinken die Zahlen der Krippen- und Kindergartenkinder. Der größte Kita-Betreiber der Stadt, der GVS, baut deshalb massiv Kita-Plätze ab. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen?

Von Jens Müller Aktualisiert: 31.01.2026, 10:48
In der Kita „Regenstein“ des GVS Blankenburg werden 2026 50 der insgesamt 170 Krippen- und Kindergartenplätze abgebaut. Der Standort bleibt aber langfristig erhalten. Dafür sind andere Bereiche mit in das Gebäude in der Käthe-Kollwitz-Straße integriert worden.
Blankenburg. - Die demografische Entwicklung macht auch vor Blankenburg nicht halt. Der Kita-Betreiber GVS hat auf die sinkenden Kinderzahlen reagiert, nicht zuletzt, um Arbeitsplätze zu sichern. Betroffen sind drei ihrer fünf Einrichtungen.