In der Kita „Regenstein“ des GVS Blankenburg werden 2026 50 der insgesamt 170 Krippen- und Kindergartenplätze abgebaut. Der Standort bleibt aber langfristig erhalten. Dafür sind andere Bereiche mit in das Gebäude in der Käthe-Kollwitz-Straße integriert worden.

Foto: GVS