GVS mit Kurswechsel Dramatischer Einbruch der Kinderzahlen: Blankenburgs Kitas stehen vor Veränderung
In Blankenburg sinken die Zahlen der Krippen- und Kindergartenkinder. Der größte Kita-Betreiber der Stadt, der GVS, baut deshalb massiv Kita-Plätze ab. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen?
Aktualisiert: 31.01.2026, 10:48
Blankenburg. - Die demografische Entwicklung macht auch vor Blankenburg nicht halt. Der Kita-Betreiber GVS hat auf die sinkenden Kinderzahlen reagiert, nicht zuletzt, um Arbeitsplätze zu sichern. Betroffen sind drei ihrer fünf Einrichtungen.