Lebenslanges Lernen Eine Stendalerin widmet ihr Leben der Sprache
Im Gästebuch von der ehemaligen Lehrerin Erika Böhm finden sich die Spuren ihres Unterrichts. Zwischen den Zeilen verbirgt sich eine Geschichte über gelebte Menschlichkeit.
31.01.2026, 12:00
Stendal. - Unter ihren Freunden ist sie bekannt als die „Wunderwaffe“, wenn es um die Vermittlung von Sprache geht. Die Stendalerin Erika Böhm weiß, was lebenslanges Lernen und Lehren bedeutet. Jahrelang arbeitete sie als Deutsch- und Englischlehrerin an Schulen in Stendal. Auch 24 Jahre nach dem Ruhestand bringt sie Nichtmuttersprachlern Deutsch bei. Dazu gekommen ist sie über den „Buschfunk“, wie sie sagt.