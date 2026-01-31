Im Gästebuch von der ehemaligen Lehrerin Erika Böhm finden sich die Spuren ihres Unterrichts. Zwischen den Zeilen verbirgt sich eine Geschichte über gelebte Menschlichkeit.

In diesem Gästebuch verewigten sich unter anderem Schüler, die Erika Böhm in Stendal unterrichtete. Durch die Worte voller Dankbarkeit blätternd, erinnert sie sich gern an die Zeit zurück.

Stendal. - Unter ihren Freunden ist sie bekannt als die „Wunderwaffe“, wenn es um die Vermittlung von Sprache geht. Die Stendalerin Erika Böhm weiß, was lebenslanges Lernen und Lehren bedeutet. Jahrelang arbeitete sie als Deutsch- und Englischlehrerin an Schulen in Stendal. Auch 24 Jahre nach dem Ruhestand bringt sie Nichtmuttersprachlern Deutsch bei. Dazu gekommen ist sie über den „Buschfunk“, wie sie sagt.