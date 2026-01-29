Zukunft der Harzer Schmalspurbahn Mit der HSB in einer Stunde von Wernigerode nach Braunlage? So geht es für geplante Neubau-Strecke im Harz weiter
Eine Bahnverbindung, die Tourismus und Verkehr im Harz verändern könnte: Die HSB will nach Braunlage. Fahrzeiten, Kosten und ein enger Zeitplan stehen fest – doch kommt das Projekt wirklich ins Rollen?
29.01.2026, 14:15
Braunlage/Wernigerode. - Mehrere Versuche, die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nach Braunlage zu verlängern, sind bislang gescheitert. Die geplante Fünf-Kilometer-Trasse zwischen Elend und dem Zentrum des Urlaubsortes soll nicht nur den Tourismus ankurbeln – sie könnte auch zu einer Alternative im öffentlichen Personennahverkehr werden.