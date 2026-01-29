Eine Bahnverbindung, die Tourismus und Verkehr im Harz verändern könnte: Die HSB will nach Braunlage. Fahrzeiten, Kosten und ein enger Zeitplan stehen fest – doch kommt das Projekt wirklich ins Rollen?

Mit der HSB in einer Stunde von Wernigerode nach Braunlage? So geht es für geplante Neubau-Strecke im Harz weiter

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in den Bahnhof Schierke ein. Wenn es nach den Plänen des Unternehmens geht, erhält auch Braunlage einen Anschluss.

Braunlage/Wernigerode. - Mehrere Versuche, die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nach Braunlage zu verlängern, sind bislang gescheitert. Die geplante Fünf-Kilometer-Trasse zwischen Elend und dem Zentrum des Urlaubsortes soll nicht nur den Tourismus ankurbeln – sie könnte auch zu einer Alternative im öffentlichen Personennahverkehr werden.