Tourismuspläne im Harz Euphorie und Skepsis: So reagiert Blankenburg auf geplanten XXL-Umbau des Großen Schlosses
Seit Jahren wartet Blankenburg auf einen Neuanfang – jetzt könnte er mit dem 45-Millionen-Euro-Schlossprojekt beginnen. Stadt, Landkreis und Engagierte sprechen von einem Glücksfall, doch viele Einwohner bleiben skeptisch.
Aktualisiert: 29.01.2026, 16:38
Blankenburg. - Für Blankenburg ist es der große Wurf. Für 45 Millionen Euro soll das Große Schloss zur Top-Touristenattraktion umgebaut werden. Die Entscheidung-Stadt. Die Reaktionen reichen von „wird doch eh nichts“ bis zu „absoluter Glücksfall“.