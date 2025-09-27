In der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck regt sich neuer politischer Optimismus – trotz knapper Kassen und langjähriger Kritik. Stadtrat Michael Strube (Buko) spricht im Interview offen über Herausforderungen, Chancen und den Zusammenhalt der 14 Ortschaften.

„Hier ist doch nichts mehr los“ – Was Stadtrat Michael Strube den Pessimisten in Osterwieck entgegnet

Das Feuerwehrhaus in Osterwieck, die derzeit größte Investition, steht vor der Fertigstellung. Am 8. November soll es eingeweiht werden.

Stadt Osterwieck. - Die Debatten sind so alt wie die Osterwiecker Einheitsgemeinde, als vor 15 Jahren acht mehr oder weniger arme Gemeinden fusionierten und – entgegen den Prophezeiungen der Landespolitik – auch gemeinsam keinen (finanziellen) Reichtum entwickelten. Mittlerweile ist die vierte Generation Stadträte in Amt und Würden. Seit einem Jahr gehört Michael Strube (35) dazu. Der Buko-Stadtrat, seit Kurzem auch im Kreistag Abgeordneter, wundert sich über den Pessimismus, der ihm von Bürgern immer wieder entgegenschlägt. Volksstimme-Reporter Mario Heinicke sprach mit ihm darüber.