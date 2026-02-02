weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  Gefahr durch Eislast: Stromtrasse und L94 im Harz gesperrt - Einschränkungen

110-KV-Leitung droht zu brechen Zu viel Eis: Stromtrasse und L94 im Harz gesperrt - wie lange dauern Einschränkungen?

Wegen zu hoher Eislast wird im Harz vorsorglich eine 110-kV-Stromleitung bei Hüttenrode abgeschaltet. Außerdem muss die L94 gesperrt werden.

Von Jens Müller Aktualisiert: 05.02.2026, 10:11
Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen. Zur Sicherheit musste die Stromleitung abgeschaltet werden. 
Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen. Zur Sicherheit musste die Stromleitung abgeschaltet werden.  Foto: Jens Müller

Hüttenrode. - Der Winter schägt im Harz zu: Der Energieversorger Avacon schaltet eine Stromleitung ab, nachdem aufgrund des Eises an den Kabeln Halteseite zu reißen drohten. Dazu muss die vielbefahrene L94 gesperrt werden. Stromkunden und Autofahrer müssen sich noch länger auf Einschränkungen einstellen. Wie es jetzt weitergeht. 