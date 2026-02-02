Wegen zu hoher Eislast wird im Harz vorsorglich eine 110-kV-Stromleitung bei Hüttenrode abgeschaltet. Außerdem muss die L94 gesperrt werden.

Zu viel Eis: Stromtrasse und L94 im Harz gesperrt - wie lange dauern Einschränkungen?

Die 110-KV-Leitungen zwischen Hüttenrode und Almsfeld. Wegen Eislast drohen dort die Halteseile zu reißen. Zur Sicherheit musste die Stromleitung abgeschaltet werden.

Hüttenrode. - Der Winter schägt im Harz zu: Der Energieversorger Avacon schaltet eine Stromleitung ab, nachdem aufgrund des Eises an den Kabeln Halteseite zu reißen drohten. Dazu muss die vielbefahrene L94 gesperrt werden. Stromkunden und Autofahrer müssen sich noch länger auf Einschränkungen einstellen. Wie es jetzt weitergeht.