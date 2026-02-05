Ideen für das Geld aus dem Sondervermögen der Stadt Burg gibt es viele. Feuerwehrgerätehäuser, Trauerhalle, Häcksler - um nur einige zu nennen. Die AfD-Fraktion hat nun die nächste: ein Parkplatz und einen Bunker unter dem Rolandplatz.

Idee für die Innenstadt: Parkplätze und ein Bunker unter dem Rolandplatz

Der Rolandplatz soll grüner werden -doch wie grün?

Burg - Rund acht Millionen Euro bekommt die Stadt Burg aus dem Sondervermögen des Bundes. Für dieses Jahr ist bereits eine Prioritätenliste aufgestellt worden, die der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung verabschiedet hat. Für das kommende Jahr soll die Maßnahmenliste bis zum kommenden Mai zusammengestellt werden. Dafür hat die AfD-Fraktion einen ungewöhnlichen Vorschlag.