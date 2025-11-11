Mit Freibier, Schlüsselübergabe und neuem Prinzenpaar feiern Blankenburgs Karnevalisten den Faschingsauftakt am 11.11..

Karnevalsauftakt am 11.11. 2025 in Blankenburg. Frank Wermuth, Präsident des Blankenburger Karnevalvereins, präsentierte mit den jüngsten Funken das neue Prinzenpaar Annika I. und Pascal I. vorm historischen Rathaus.

Blankenburg. - Die Fünfte Jahreszeit ist offiziell gestartet! Mit der symbolischen Schlüsselübergabe vor dem historischen Rathaus haben die Jecken des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) bis zum Aschermittwoch die Macht übernommen. Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) stimmte sie zudem mit einem Fass Freibier milde, um in der Session nicht allzu sehr auf die Schippe genommen zu werden.