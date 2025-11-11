Blankenburger Karneval Harzer Jecken schweben in die Fünfte Jahreszeit
Mit Freibier, Schlüsselübergabe und neuem Prinzenpaar feiern Blankenburgs Karnevalisten den Faschingsauftakt am 11.11..
11.11.2025, 18:15
Blankenburg. - Die Fünfte Jahreszeit ist offiziell gestartet! Mit der symbolischen Schlüsselübergabe vor dem historischen Rathaus haben die Jecken des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) bis zum Aschermittwoch die Macht übernommen. Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) stimmte sie zudem mit einem Fass Freibier milde, um in der Session nicht allzu sehr auf die Schippe genommen zu werden.