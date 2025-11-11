Das Ziel eines AWO-Projektes in Sachsen-Anhalt ist es, ein Haus aus 1.000 Steinen aus Pappe mit Zukunftsbotschaften zu errichten. Neben Begegnungsstätten, Jugendtreffs und Vereinen im Land beteiligt sich auch eine Klasse der Puschkinschule Oschersleben. Die Schüler haben Herausforderungen zu meistern.

Siebtklässler der Puschkinschule Oschersleben gestalten am „Haus der Zukunft“ mit. Ein Projekt des AWO-Landesverbandes Sachsen-Anhalt.

Oschersleben - Diese Aufgabe der Siebtklässler ist nicht alltäglich. Zusammen sind sie damit beschäftigt, genau 80 Pappkartons zu einer möglichst stabilen Wand zu verkleben. Und obwohl es noch früh am Montagmorgen ist, packen sie alle mit an.