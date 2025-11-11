Wegen Fahrens ohne Führerschein hat ein 27-Jähriger aus Genthin vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass er ohne Erlaubnis unterwegs war.

Der Angeklagte musste sich wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten - schon wieder.

Burg - Weil er am 29. April ohne Führerschein mit dem Ford Fuiesta seiner Mutter unterwegs gewesen ist, hat ein 27-Jähriger Genthiner vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Gegen 17.20 Uhr ist er auf der Feldstraße in Genthin erwischt worden, so geht es aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervor. Was sagt der Angeklagte dazu?