Was in den Ortschaften von Havelberg schon seit einiger Zeit geht, bekommt nun auch die Stadt. Dafür müssen Glasfaserkabel auf 80 Kilometern Länge in die Erde.

Mitarbeiter einer Firma aus Berlin haben in dieser Woche in der Feldstraße in Havelberg die Leerrohre für die Glasfaserkabel verlegt. Zuvor waren sie in der Thomas-Müntzer-Siedlung und im Grünen Weg tätig.

Havelberg. - Bald zwei Jahre ist es her, dass die Telekom in Havelberg über den Glasfaserausbau informiert und bei den Bürgern für Hausanschlüsse geworben hat. Schnelles Internet mit Bandbreiten von 1.000 M/bit und mehr sind das Ziel. Wer kann sich anschließen lassen und was kostet es?