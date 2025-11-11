weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  33 Jahre Blankenburger Karnevalsverein: Harzer Karnevalisten lassen es ordentlich krachen (mit Bildergalerie)

33 Jahre Blankenburger Karnevalsverein Harzer Karnevalisten lassen es ordentlich krachen (mit Bildergalerie)

Die neue Session hat noch gar nicht begonnen, da sind Blankenburgs Karnevalisten schon in Hochform: Sie haben ihr 33-jähriges Bestehen groß gefeiert - mit einigen Überraschungen.

Von Jens Müller 11.11.2025, 11:00
Das Jubiläum „33 Jahre Blankenburger Karneval“ wurde groß im Saal des Harzhotels „Vogelberg“ gefeiert: Zum Auftakt des Showprogramms präsentierte der BKV seine jüngsten Tanzmädchen. Ein schöner Vorgeschmack auf die Festsitzungen im Februar 2026.
Das Jubiläum „33 Jahre Blankenburger Karneval“ wurde groß im Saal des Harzhotels „Vogelberg“ gefeiert: Zum Auftakt des Showprogramms präsentierte der BKV seine jüngsten Tanzmädchen. Ein schöner Vorgeschmack auf die Festsitzungen im Februar 2026. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Ja ist denn schon Karneval? In Blankenburg hat es schon vor dem offiziellen Sessions-Auftakt des Karnevalvereins BKV einen närrischen Vorgeschmack gegeben. Zum unrunden Vereins-Jubiläum gab es hohen Besuch, ein neues Mitglied und einige Überraschungen.