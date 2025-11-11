Liveticker
33 Jahre Blankenburger Karnevalsverein Harzer Karnevalisten lassen es ordentlich krachen (mit Bildergalerie)
Die neue Session hat noch gar nicht begonnen, da sind Blankenburgs Karnevalisten schon in Hochform: Sie haben ihr 33-jähriges Bestehen groß gefeiert - mit einigen Überraschungen.
11.11.2025, 11:00
Blankenburg. - Ja ist denn schon Karneval? In Blankenburg hat es schon vor dem offiziellen Sessions-Auftakt des Karnevalvereins BKV einen närrischen Vorgeschmack gegeben. Zum unrunden Vereins-Jubiläum gab es hohen Besuch, ein neues Mitglied und einige Überraschungen.