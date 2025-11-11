In Genthin haben am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr die Narren das Regiment übernommen. Der Genthiner Carneval Club stürmte gut gelaunt das Rathaus und nahm Bürgermeisterin Dagmar Turian den Schlüssel ab

Helau und Schlüssel her! GCC entreißt der Bürgermeisterin den Rathausschlüssel

Da ist er! GCC-Präsidentin Ulrike Paul mit dem Rathausschlüssel.

Genthin - Die Narren sind los! Der Genthiner Carneval Club (GCC) stürmte traditionell das Rathaus und nahm Bürgermeisterin Dagmar Turian den symbolischen Schlüssel zur Stadt ab. Ganz kampflos wollte die Stadtchefin das Feld jedoch nicht räumen.