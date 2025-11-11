weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Rathaussturm in Genthin Helau und Schlüssel her! GCC entreißt der Bürgermeisterin den Rathausschlüssel

In Genthin haben am 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr die Narren das Regiment übernommen. Der Genthiner Carneval Club stürmte gut gelaunt das Rathaus und nahm Bürgermeisterin Dagmar Turian den Schlüssel ab

Von Mike Fleske Aktualisiert: 11.11.2025, 13:04
Da ist er! GCC-Präsidentin Ulrike Paul mit dem Rathausschlüssel.
Da ist er! GCC-Präsidentin Ulrike Paul mit dem Rathausschlüssel. Foto: Mike Fleske

Genthin - Die Narren sind los! Der Genthiner Carneval Club (GCC) stürmte traditionell das Rathaus und nahm Bürgermeisterin Dagmar Turian den symbolischen Schlüssel zur Stadt ab. Ganz kampflos wollte die Stadtchefin das Feld jedoch nicht räumen.