Wenn der Herbstblues zuschlägt, gibt es in Blankenburg ein Gegenmittel: In den Schlossgärten der Harz-Stadt zeigt sich die Jahreszeit von ihrer schönsten Seite.

Blankenburg - Die Tage werden merklich kürzer, immer wieder kündigen sich Regen und Windböen an - der Herbst drückt vielen aufs Gemüt. Doch dass die Jahreszeit auch durchaus ihre Vorzüge hat, ist derzeit in den Blankenburger Schlossgärten nicht zu übersehen.

Leuchtend-gelbes bis tiefrotes Laub und die letzten Blüten des Jahres bieten farbenfrohe Kontraste zu Sandsteinfiguren, Brunnenanlagen und geschichtsträchtigen Bauten. Der barocke Garten, der übrigens auch als Trauzimmer dient, wurde 1718 angelegt.

Wer ihn selbst einmal erkunden will, hat dazu von Oktober bis März täglich zwischen 10 und 17 Uhr Gelegenheit. In den Sommermonaten ist die Anlage zwischen 9 und 21 Uhr geöffnet.