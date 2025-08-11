Seine Tradition der Sommertheater setzt das Rittergut Cattenstedt fort. Es präsentiert mit dem TheaterPack Leipzig gleich drei Aufführungen - von Horror bis Komödie.

Horror auf dem Rittergut Cattenstedt: Wenn der Gutspark zur Theaterbühne wird

Szene aus dem Horrorklassiker „Misery“ von Stephen King in einer Inszenierung des TheaterPacks Leipzig. Zu erleben am Freitag, 15. August 2025, im Park des Ritterguts Cattenstedt.

Cattenstedt. - Nach einer einjährigen schöpferischen Pause lädt der Verein „Erhalt und Pflege des Rittergutes Cattenstedt“ in den historischen Gutspark zum Open-Air-Theater ein. Dort gibt es gleich drei aufregende Stücke zu erleben.