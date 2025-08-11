Sommertheater im Harz Horror auf dem Rittergut Cattenstedt: Wenn der Gutspark zur Theaterbühne wird
Seine Tradition der Sommertheater setzt das Rittergut Cattenstedt fort. Es präsentiert mit dem TheaterPack Leipzig gleich drei Aufführungen - von Horror bis Komödie.
11.08.2025, 10:00
Cattenstedt. - Nach einer einjährigen schöpferischen Pause lädt der Verein „Erhalt und Pflege des Rittergutes Cattenstedt“ in den historischen Gutspark zum Open-Air-Theater ein. Dort gibt es gleich drei aufregende Stücke zu erleben.