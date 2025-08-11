Netzausbau bei Stadtwerken Wernigerode Baustelle für neue Gasleitung in Wernigerode: Einbahnstraße und Umleitung in der Harz-Stadt
Wegen einer Baustelle der Stadtwerke Wernigerode wird eine Einfahrt vom Dornbergsweg in ein Wohngebiet gesperrt. Was der Harzer Energieversorger umstellt und wie lange Autofahrer sich auf eine Umleitung einstellen müssen.
Aktualisiert: 11.08.2025, 13:37
Wernigerode. - Autofahrer im Norden Wernigerodes müssen ab Montag, 11. August, einen Umweg in Kauf nehmen. Dann ist eine Einfahrt in die Straße Im langen Schlage vom Dornbergsweg aus nicht mehr möglich.