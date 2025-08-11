Die Schule hat wieder begonnen. Das bedeutet, dass wieder mehr Verkehr auf den Straßen in Magdeburg herrscht. Durch die gesperrten Ringbrücken schien das Chaos am Morgen programmiert.

Nach Ringbrückensperrung in Magdeburg: So ging es am Morgen über die Umleitungsstrecken

Kein Durchkommen mehr unter der Ringbrücke, die über die Hellestraße und die Halberstädter Straße in Magdeburg führt.

Magdeburg. - Wo ist möglichst wenig Verkehr auf dem morgendlichen Weg zu Arbeit? Eine Frage, die sich wohl nach der Sperrung der beiden Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße viele Magdeburger gestellt haben. Stau und Chaos auf den Umleitungsstrecken? So haben es Volksstimme-Reporter am Montag, 11. August, erlebt.