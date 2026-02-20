In Hüttenrode arbeiten die Ortschronisten unermüdlich daran, fast 1.000 Jahre Dorfgeschichte zugänglich zu machen. In der Alten Schule warten liebevoll aufbereitete Archive und ein eigener Film auf Besucher. Wer eintauchen möchte, entdeckt überraschende Geschichten und echte Harzer Schätze.

Blick in die Hüttenröder Heimatstube. Dort finden sich auch zahlreiche Exponate aus der Landwirtschaft.

Hüttenrode. - Noch hat der Winter Hüttenrode fest im Griff. Doch trotz der kühlen Temperaturen herrscht in der Alten Schule geschäftiges Treiben. Hüttenrodes Ortschronisten sind heiß darauf, möglichst vielen Interessierten die lange Geschichte des Harzdorfes näherzubringen - und nebenbei neue Mitstreiter dafür zu begeistern.