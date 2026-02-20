weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Sammelleidenschaft im Harz

In Hüttenrode arbeiten die Ortschronisten unermüdlich daran, fast 1.000 Jahre Dorfgeschichte zugänglich zu machen. In der Alten Schule warten liebevoll aufbereitete Archive und ein eigener Film auf Besucher. Wer eintauchen möchte, entdeckt überraschende Geschichten und echte Harzer Schätze.

Von Jens Müller Aktualisiert: 20.02.2026, 14:44
Blick in die Hüttenröder Heimatstube. Dort finden sich auch zahlreiche Exponate aus der Landwirtschaft.
Blick in die Hüttenröder Heimatstube. Dort finden sich auch zahlreiche Exponate aus der Landwirtschaft. Foto: Jens Müller

Hüttenrode. - Noch hat der Winter Hüttenrode fest im Griff. Doch trotz der kühlen Temperaturen herrscht in der Alten Schule geschäftiges Treiben. Hüttenrodes Ortschronisten sind heiß darauf, möglichst vielen Interessierten die lange Geschichte des Harzdorfes näherzubringen - und nebenbei neue Mitstreiter dafür zu begeistern.