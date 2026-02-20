Die Straßen von Rossau werden seit diesem Jahr von den Stadtwerken Osterburg gereinigt. Bürgerinnen zweifeln die Umfrage dazu an und sammeln Unterschriften.

Frauen wollen selber kehren - kostenpflichtige Straßenreinigung bei Stendal sorgt für Unmut

Evelin Nahrendorf (von links), Claudia Kunert und Helga Kunert aus Rossau bei Osterburg im Landkreis Stendal fühlen sich von der Straßenreinigung durch die Stadtwerke überrumpelt und wollen weiter selber kehren.

Rossau. - Das Grundstück von Evelin Nahrendorf in Groß Rossau hat 32 Frontmeter. Für die Straßenreinigung, die seit 2026 von den Stadtwerken Osterburg übernommen wird, zahlt sie 63 Euro jährlich. Die Info kam per Post mit dem Grundsteuerbescheid – und Evelin Nahrendorf ist genau wie Claudia und Helga Kunert so gar nicht einverstanden damit.