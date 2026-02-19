Magie, Lachen und jede Menge bunte Kostüme füllen die Kita – 79 Kinder tauchen ein in ein Faschingsfest voller Überraschungen und spannender Aktionen.

Im Calvörder „Abenteuerland“: Wenn Drache Arthur faucht und Fee Pauline zaubert

Im Calvörder „Abenteuerland“ faucht Drache Arthur kraftvoll, während Fee Pauline ihren Zauberstab schwingt. Die Erzieherinnen Julia Richter (hinten; l.) und Melanie Hansmann freuen sich gemeinsam mit den Kindern über das bunte Faschingstreiben.

Calvörde - Auch wenn der Aschermittwoch vorbei ist, geht das närrische Treiben in der Calvörder Kita „Abenteuerland“ fröhlich weiter. 79 Mädchen und Jungen feiern Fasching und verwandeln die Einrichtung in eine bunte Fantasiewelt.