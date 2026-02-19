weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spaß beim Fasching: Im Calvörder „Abenteuerland“: Wenn Drache Arthur faucht und Fee Pauline zaubert

Magie, Lachen und jede Menge bunte Kostüme füllen die Kita – 79 Kinder tauchen ein in ein Faschingsfest voller Überraschungen und spannender Aktionen.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 20.02.2026, 15:19
Im Calvörder „Abenteuerland“ faucht Drache Arthur kraftvoll, während Fee Pauline ihren Zauberstab schwingt. Die Erzieherinnen Julia Richter (hinten; l.) und Melanie Hansmann freuen sich gemeinsam mit den Kindern über das bunte Faschingstreiben.
Im Calvörder „Abenteuerland“ faucht Drache Arthur kraftvoll, während Fee Pauline ihren Zauberstab schwingt. Die Erzieherinnen Julia Richter (hinten; l.) und Melanie Hansmann freuen sich gemeinsam mit den Kindern über das bunte Faschingstreiben. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Auch wenn der Aschermittwoch vorbei ist, geht das närrische Treiben in der Calvörder Kita „Abenteuerland“ fröhlich weiter. 79 Mädchen und Jungen feiern Fasching und verwandeln die Einrichtung in eine bunte Fantasiewelt.