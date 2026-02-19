Spaß beim Fasching Im Calvörder „Abenteuerland“: Wenn Drache Arthur faucht und Fee Pauline zaubert
Magie, Lachen und jede Menge bunte Kostüme füllen die Kita – 79 Kinder tauchen ein in ein Faschingsfest voller Überraschungen und spannender Aktionen.
Aktualisiert: 20.02.2026, 15:19
Calvörde - Auch wenn der Aschermittwoch vorbei ist, geht das närrische Treiben in der Calvörder Kita „Abenteuerland“ fröhlich weiter. 79 Mädchen und Jungen feiern Fasching und verwandeln die Einrichtung in eine bunte Fantasiewelt.