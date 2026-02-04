weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Karneval in Blankenburg: Im Zeichen der Liebe: An Glücksdatum und Valentinstag ins närrische Standesamt

Karneval in Blankenburg Im Zeichen der Liebe: An Glücksdatum und Valentinstag ins närrische Standesamt

Na wenn das kein Glück bringt: Der Blankenburger Karnevalsverein (BKV) präsentiert 2026 am Freitag, den 13., und am Valentinstag seine großen Showprogramme.

Von Jens Müller 04.02.2026, 10:00
Herz ist Trumpf beim Blankenburger Karneval. Die Session 2026 steht unter dem Motto „Herzen beben - lasst uns schweben“ und findet mit zwei Abendveranstaltungen und den Kinderkarneval am 13. und 14. Februar ihren Höhepunkt.
Herz ist Trumpf beim Blankenburger Karneval. Die Session 2026 steht unter dem Motto „Herzen beben - lasst uns schweben“ und findet mit zwei Abendveranstaltungen und den Kinderkarneval am 13. und 14. Februar ihren Höhepunkt. Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Darauf fiebern die Faschingsfreunde in und um Blankenburg hin: die beiden Abendsitzungen und den Kinderkarneval des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) im Sportforum. Was ihnen am Freitag, 13. Februar, und dem Valentinstag am 14. Februar 2026 alles geboten wird.