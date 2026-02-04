Karneval in Blankenburg Im Zeichen der Liebe: An Glücksdatum und Valentinstag ins närrische Standesamt
Na wenn das kein Glück bringt: Der Blankenburger Karnevalsverein (BKV) präsentiert 2026 am Freitag, den 13., und am Valentinstag seine großen Showprogramme.
04.02.2026, 10:00
Blankenburg. - Darauf fiebern die Faschingsfreunde in und um Blankenburg hin: die beiden Abendsitzungen und den Kinderkarneval des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) im Sportforum. Was ihnen am Freitag, 13. Februar, und dem Valentinstag am 14. Februar 2026 alles geboten wird.