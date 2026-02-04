Na wenn das kein Glück bringt: Der Blankenburger Karnevalsverein (BKV) präsentiert 2026 am Freitag, den 13., und am Valentinstag seine großen Showprogramme.

Im Zeichen der Liebe: An Glücksdatum und Valentinstag ins närrische Standesamt

Herz ist Trumpf beim Blankenburger Karneval. Die Session 2026 steht unter dem Motto „Herzen beben - lasst uns schweben“ und findet mit zwei Abendveranstaltungen und den Kinderkarneval am 13. und 14. Februar ihren Höhepunkt.

Blankenburg. - Darauf fiebern die Faschingsfreunde in und um Blankenburg hin: die beiden Abendsitzungen und den Kinderkarneval des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) im Sportforum. Was ihnen am Freitag, 13. Februar, und dem Valentinstag am 14. Februar 2026 alles geboten wird.