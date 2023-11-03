Konzerte, Ballett, Familienprogramm, Musical und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 14.12.2025.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 14.12.2025.

Schwanensee - Ballett im Magdeburger Amo

Im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 hebt sich am 14. Dezember um 19 Uhr der Vorhang für Schwanensee, das International Festival Ballet erzählt die Geschichte von Prinz Siegfried und der Schwanenprinzessin Odette in einer Folge eindrucksvoller Szenen. Das Ringen mit dem Bann des Zauberers Rotbart, die Begegnung mit weißem und schwarzem Schwan und der Tanz der kleinen Schwäne prägen den dramaturgischen Bogen, den L. Iwanow und M. Petipa choreografisch entworfen haben. Tschaikowskys Musik legt ein Klangfundament, das die Bewegungen trägt und die emotionalen Kontraste zwischen Hoffnung, Zweifel und Sehnsucht schärft.

Die Tänzerinnen und Tänzer greifen die klassische Formensprache auf und verbinden strenge Linien mit Nuancen des modernen Ausdrucks. Der künstlerische Hintergrund des Ensembles reicht von der Waganowa-Akademie über die Choreografie-Akademien in Moskau, Ufa und Perm bis zu renommierten Bühnen in mehreren Ländern. Das Festival Orchestra unter Maestro Normunds Vaicis ergänzt die Vorstellung mit einem Repertoire, das weit über Tschaikowsky hinausreicht und die musikalische Seite des Balletts präzise akzentuiert.

Der Nussknacker - Ballett im Magdeburger Amo

Im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 hebt sich am 14. Dezember 2025 um 14.30 Uhr der Vorhang für das Ballett Der Nussknacker mit dem International Festival Ballet und dem Festival Orchestra. Die Produktion nimmt die Version von Alexandre Dumas nach E.T.A. Hoffmann auf und folgt Tschaikowskis Musik sowie der Choreografie von Lew Iwanow und Marius Petipa. Im Mittelpunkt steht Marie, die am Weihnachtsabend einen Nussknacker erhält, von einer Schlacht zwischen Spielzeugsoldaten und Mäusekönig träumt und schließlich gemeinsam mit dem verwandelten Prinzen das Reich der Süßigkeiten erreicht.

Bühnenbild und Kostüme greifen klassische Motive auf und verbinden sie mit einer detailreichen Gestaltung, die die Szenenfolge begleitet. Das Ensemble versteht sich als internationale Formation, die verschiedene künstlerische Traditionen zusammenführt und ein breites Repertoire pflegt. Das Festival Orchestra ergänzt diese Arbeit mit Werken bedeutender Komponisten und widmet sich besonders der Musik klassischer Ballette.

Evita im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg hebt sich der Vorhang für eine Frau, die zur Legende wurde: Evita. Das Erfolgsmusical von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber zeigt die Geschichte der argentinischen Präsidentengattin Eva Duarte de Perón, die ihren Weg aus einem Nachtklub der Provinz bis in die Machtzentren von Buenos Aires bahnt. Mit Ehrgeiz und politischem Instinkt formt sie ihr öffentliches Bild und wird zum Idol der Armen, während Kritiker wie der Student Che ihre Taten kommentieren und hinterfragen. Die berühmten Lieder, darunter „Wein nicht um mich, Argentinien“, prägen das Werk, das seit seiner Uraufführung 1978 zu den bekanntesten Musicals der Welt zählt.

Die deutsche Übersetzung stammt von Michael Kunze, die Inszenierung geht auf die Originalproduktion von Harold Prince zurück. In Magdeburg übernimmt der aus der Stadt stammende Regisseur Matthias Reichwald die künstlerische Leitung und zeigt damit seine erste Arbeit am Haus.

Für Besucher ab zehn Jahren bietet die Produktion die Gelegenheit, eine eindrucksvolle Geschichte über Aufstieg, Macht und Vergänglichkeit zu erleben. Gespielt wird im Opernhaus am Universitätsplatz 9 am 14. Dezember und 11. Januar um 18 Uhr sowie am 28. Dezember um 16 Uhr.

"Der kleine Prinz" als jazziges Live-Hörspiel für Familien im Magdeburger Moritzhof

Ein Pilot gerät in der Wüste in eine Notlage und begegnet dort einem kleinen Prinzen, dessen Erzählungen ihn auf eine Reise durch ferne Welten führen. Die Band Raumpatrouille Sumsemann und der Schauspieler Stefan Kaminsky greifen diese Geschichte auf und formen daraus ein jazziges Live-Hörspiel für Familien ab 6 Jahren. Der Prinz beschreibt, wie er seinen winzigen Planeten verließ, seine Rose zurückließ und unterwegs auf ungewöhnliche Figuren traf, vom König ohne Untertanen über den Trinker bis zum Laternenanzünder. Auf der Erde begegnet er dem Fuchs, mit dem er Freundschaft knüpft, und der Schlange, die ihm einen Weg zurück eröffnet.

Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 16 Uhr erlebt das Publikum im Moritzhof am Moritzplatz 1 diese Interpretation mit Stefan Kaminsky als Sprecher sowie Clara Bauke, Johannes Moritz, Alma Trunk, Volker Heuken, Carl Wittig und Johannes Koch, die gemeinsam die Geschichte in Sprache und Klang formen.

Bachs Weihnachtsoratorium I–III im Magdeburger Dom

Der Magdeburger Domchor und das Mitteldeutsche Kammerorchester bringen an diesem Dezembertag Bachs Weihnachtsoratorium I–III in den Dom und formen gemeinsam mit Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Christian Otto ein Klangereignis, das den Raum Am Dom 1 erfüllt. Die Musik führt durch die ersten Teile des Zyklus. Ab 16 Uhr öffnet sich der musikalische Bogen.

Teil I zeichnet die Geburt Jesu nach, eröffnet mit dem festlichen Chor Jauchzet, frohlocket und führt über Rezitative, Arien und Choräle zu einer Bitte, das eigene Herz zu einer Krippe werden zu lassen. Teil II rückt die Hirten in den Mittelpunkt, beginnt mit einer pastoralen Sinfonia und entfaltet die Botschaft des Engels, ehe Choräle, Arien und motettische Jubelrufe das Geschehen rahmen. Teil III beschreibt die Anbetung der Hirten und verbindet einen festlichen Eingangschor mit bewegten Rezitativen, die den Weg nach Bethlehem und die Verkündigung der Erlösung nachzeichnen.

Die Arien und Duette dieses Teils spiegeln meditative Vertiefung und freudige Weitergabe der Botschaft. Choräle greifen zentrale Gedanken auf und führen motivisch zur Wiederholung des Eingangschors zurück. Zusammen entsteht eine dramaturgische Folge, die Bachs musikalische Gestaltung der drei Weihnachtstage in klar gegliederten Abschnitten zeigt.

Weihnachts.Pracht mit dem Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde in der Pauluskirche

In der Pauluskirche in der Goethestraße 28 beginnt am 14. Dezember 2025 um 17 Uhr das Adventskonzert Weihnachts.Pracht mit dem Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde unter der Leitung von Gero Wiest. Das Ensemble bringt ein Programm zu Gehör, das sich dem Erbe Telemanns wie auch Werken Magdeburger Komponisten verpflichtet und Musik vom Barock bis zur Gegenwart umfasst.

Seit vielen Jahren arbeitet das Orchester mit verschiedenen Solisten zusammen und fördert zugleich seinen musikalischen Nachwuchs. Die Mitglieder verbinden unterschiedliche Berufe und Lebenswege, jedoch eine gemeinsame Leidenschaft für das Musizieren. Aus dieser Vielfalt hat sich über fünf Jahrzehnte eine Gemeinschaft entwickelt, die Kunst und Miteinander vereint.

Gospelkonzert mit "Voices of Joy" in der Magdeburger Markuskirche

In der Markuskirche in der Heinrich-Zille-Straße 4 erklingen am 14. Dezember 2025 ab 16 Uhr Gospels, Spirituals sowie alte und neue Advents- und Weihnachtslieder. Die Gruppe "Voices of Joy" verbindet Worship- und Popsongs mit internationalen Stücken und legt dabei Wert auf einen abwechslungsreichen Klangbogen. Unter der Leitung von Hedwig Wulfmeyer treffen unterschiedliche musikalische Traditionen aufeinander und formen ein vorweihnachtliches Programm.

Die Sängerinnen und Sänger greifen vertraute Motive auf und entwickeln daraus lebendige Arrangements. Besucher erleben, wie sich deutsche und internationale Melodien begegnen.

Adventlichsmelodien der Fröhlichen Elbharmonikas in Magdeburger Kreuzkirche

In der Kreuzkirche in der Flachsbreite 17 erklingen am 14. Dezember 2025 ab 16 Uhr adventliche Melodien der Fröhlichen Elbharmonikas. Das Orchester bewegt sich seit dem 14. Dezember 1996 unter der Leitung von Frank Müller durch ein breites Repertoire, das von klassischer Musik über Musicaltitel und Evergreens bis zu aktuellen Stücken aus Rock und Pop reicht.

Die Musiker greifen vertraute Adventsmotive auf und verbinden sie mit ihrem charakteristischen Klang. Verschiedene Stilrichtungen treten miteinander in Dialog und eröffnen abwechslungsreiche Übergänge. Familien, Kinder und Jugendliche erleben ein Programm, das unterschiedliche musikalische Welten zusammenführt.

Adventsmusik mit Violine und Orgel in der Magdeburger Reformationskirche

In der Reformationskirche in der Turmstraße 13 erklingt am 14. Dezember 2025 um 16 Uhr Adventsmusik mit Violine und Orgel. Anke van de Ven und Beate Opolka gestalten gemeinsam mit Marie-Theres Finckler ein Programm, das verschiedene Klangfarben zusammenführt und den Kirchenraum in einen musikalischen Resonanzraum verwandelt. Die Kombination zweier Violinen mit der Orgel eröffnet dialogische Passagen ebenso wie getragenere Linien, die auf die Adventszeit einstimmen.

Besucher können ohne Eintritt teilnehmen und haben die Möglichkeit, das Konzert mit einer Spende zu unterstützen. Die Reformationskirche bildet mit ihrer Akustik und der charakteristischen Atmosphäre den Rahmen für ein ruhiges musikalisches Zusammenspiel.

"Cacalluna - Tor zur Anderswelt" in der Magdeburger Getec-Arena

Cavalluna gastiert mit dem Programm "Tor zur Anderswelt" am 13. und 14. Dezember 2025 in der Getec-Arena Magdeburg in der Berliner Chaussee 32. Die neue Produktion entführt das Publikum in ein magisches Abenteuer voller Emotion, spektakulärer Reitkunst und beeindruckender Szenerien. 56 Pferde, internationale Reiterinnen und Reiter sowie eine hochkarätige Tanzkompanie erschaffen eine Welt aus Musik, Licht und Bewegung, die Zuschauer jeden Alters in ihren Bann zieht.

Im Mittelpunkt steht die junge Zauberin Meerin, die von ihrem Volk verstoßen wird und auf ihrer Flucht den Machenschaften des Hexenmeisters Röndrup und seiner Nichte ausgesetzt ist. Gemeinsam mit neuen Verbündeten kämpft sie entschlossen gegen dunkle Mächte und ihre eigenen Zweifel, denn nur das Vertrauen in sich selbst kann ihr die verlorene Magie zurückgeben. Die Show erzählt dieses Abenteuer in kraftvollen, atmosphärischen Bildern, die von emotionalen Momenten, humorvollen Szenen und der Schönheit der Pferde getragen werden.

Vorstellungen finden am Samstag, 13. Dezember, um 14 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 14. Dezember, um 13 und 17.30 Uhr statt.

Adventskonzert des Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" in Magdeburger Johanniskirche

Das Konservatorium "Georg Philipp Telemann" veranstaltet am 13. und 14.12. festliche Adventskonzerte in der Johanniskirche. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

An beiden Nachmittagen spielen das Große Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Viktoria Wisniewski und Bernhard Schneyer. Unter dem programmatischen Motto „Von Feuervögeln, Himmeln und Sternen“ widmen sich die jungen Musikerinnen und Musiker Werken von Niels Wilhelm Gade, Igor Strawinski und Bernhard Schneyer. Die Auswahl spannt einen farbigen Bogen von nordischer Romantik über moderne Klangwelten bis hin zu expressiven Orchesterbildern, die die Weite des Himmels und die Fantasie der Vorweihnachtszeit musikalisch spiegeln.

Bereichert wird der Abend durch das Moritz-Buschendorf-Jazztrio, das als Solistenensemble auftritt und mit spielerischer Virtuosität für besondere Akzente sorgt. So verbindet das Konzert klassische Orchestersymphonik mit feinen jazzigen Farben und eröffnet ein atmosphärisches Zusammenspiel, das gleichermaßen stimmungsvoll wie überraschend wirkt.

„Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche in Calenberge

Das evangelische Kirchspiel Kreuzhorst lädt zur „Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche ein. Unterstützt wird die Reihe vom Heimatverein Calenberge. An den Adventssonntagen – 7., 14. und 21. Dezember – beginnt das Programm jeweils um 17 Uhr. Besucher können sich auf stimmungsvolle Orgelmusik freuen, die die Kirche in weihnachtliches Licht taucht.

Die festliche Atmosphäre wird durch Glühwein, kleine Leckereien und die Gelegenheit zum Austausch bei weihnachtlicher Musik abgerundet. Die Veranstaltungsreihe lädt Familien, Freundeskreise und alle Interessierten dazu ein, die besinnliche Adventszeit zu genießen.

Magdeburg-Bilder im Kubus neben dem Kunstmuseum

Im Kubus auf der Ostseite des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 rücken Fotografien von Hermann Brösel das Stadtbild in den Fokus. Der Magdeburger Unternehmer und Fotograf hielt über Jahrzehnte Straßen, Plätze und bauliche Veränderungen fest und schuf damit ein umfangreiches Archiv seiner Umgebung. Besucher bewegen sich beim Betrachten der Projektion durch ein visuelles Gedächtnis Magdeburgs, das vertraute Orte ebenso wie längst überholte Ansichten umfasst. Der Kubus fungiert dabei als ruhiger Raum, in dem die Bilder nacheinander sichtbar werden und die Vielfalt der dokumentierten Szenen entfalten.

Eine Auswahl dieser Aufnahmen erscheint auf einer Leinwand, die im Kubus täglich von 10 bis 22 Uhr läuft und den Blick auf verschiedene Phasen der Stadtentwicklung lenkt. Die Präsentation zeigt Motive aus unterschiedlichen Jahrzehnten und verdeutlicht, wie Brösel Veränderungen im urbanen Raum mit der Kamera erfasste.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

