Fasching im Harz Blankenburger Karneval: Tanz, Liebe und ein Männerballett, das den Saal zum Beben brachte - mit Fotogalerie

Mit einem kurzweiligen Showprogramm hat der Blankenburger Karnevalverein das Sportforum zum Beben gebracht. Die beiden Abend standen ganz im Zeichen des Valentinstages.

Von Jens Müller Aktualisiert: 16.02.2026, 12:09
Das Männerballett des BKV heimste mit seiner Choreographie rund um die berühmte Untergangsszene des Hollywood-Films „Titanic“ den größten Jubel im Sportforum ein. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Mit Tanz, Musik und einem bunten Rahmenprogramm haben die Blankenburger Karneval gefeiert. Die beiden Abendshows zeigten auch: die Zeit der Büttenreden ist vorbei.