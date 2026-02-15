Jetzt live:
Fasching im Harz Blankenburger Karneval: Tanz, Liebe und ein Männerballett, das den Saal zum Beben brachte - mit Fotogalerie
Mit einem kurzweiligen Showprogramm hat der Blankenburger Karnevalverein das Sportforum zum Beben gebracht. Die beiden Abend standen ganz im Zeichen des Valentinstages.
Aktualisiert: 16.02.2026, 12:09
Blankenburg. - Mit Tanz, Musik und einem bunten Rahmenprogramm haben die Blankenburger Karneval gefeiert. Die beiden Abendshows zeigten auch: die Zeit der Büttenreden ist vorbei.