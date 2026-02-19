weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wienrode bekommt Spielschiff für Abenteuer-Spielplatz: Sperrung für Umbau

Highlight für Kinder im Harz Wienrode bekommt Spielschiff für Abenteuer-Spielplatz: Sperrung läutet großen Umbau ein

Wienrodes (Harz) Spielplatz ist gesperrt. In den nächsten Wochen werden alte Geräte abgebaut und der ein neues Spielschiff ersetzt. Wann der modernisierte Abenteuer-Spielplatz öffnen soll.

Von Jens Müller Aktualisiert: 20.02.2026, 14:29
Wienrodes Bürgermeister Mario Wenske freut sich über den Start der vorbereitenden Arbeiten am Spielplatz.
Wienrodes Bürgermeister Mario Wenske freut sich über den Start der vorbereitenden Arbeiten am Spielplatz. Foto: Jens Müller

Wienrode. - Wienrodes Kinderspielplatz ist gesperrt worden. Doch ausgerechnet das sorgt für Freude bei Wienrodes Bürgermeister Mario Wenske. Denn damit rückt der lang erhoffte Aufbau neuer Spielgeräte in greifbare Nähe.