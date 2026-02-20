Die Stadtratsfraktion „Zusammen für Egeln“ will das Freizeitangebot für die Mädchen und Jungen in Egeln-Nord über die Probephase hinaus verlängern.

Bis auf den Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (l.) waren auch die erwachsenen Partybesucher bei der Feier in Egeln-Nord mit einem Kostüm erschienen.

Egeln-Nord - Das närrische Treiben wurde auch im neuen Kindertreff in Egeln-Nord, den die Stadt Egeln seit Anfang des Jahres für die Mädchen und Jungen des Ortes im Dorfgemeinschaftshaus betreibt, ausgelassen gefeiert. „Die erste bunte Faschingsfeier für Kinder war ein voller Erfolg“, schätzte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Kultus und Soziales des Egelner Stadtrates Tobias Liste (Fraktion „Zusammen für Egeln“, ZfE) im Volksstimme-Gespräch ein.