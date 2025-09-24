Zuletzt wurde dort Jugendlichen ohne Berufsabschluss eine neue Perspektive eröffnet. Doch nach einem Trägerwechsel steht die historische Tischlereifachschule in Blankenburg leer. Nun gibt es neue Hoffnung für die prägnanten Backsteingebäude.

Letzter Mieter raus, aber neue Hoffnung für historische Tischlereifachschule im Harz

Die alte Tischlereifachschule Reineking in der Kuno-Rieke-Straße in Blankenburg soll verkauft werden.

Blankenburg. - Was wird nur aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die Backsteingebäude in der Kuno-Rieke-Straße leer und sollen verkauft werden. Werden sie zum nächsten Lost Place in der Harzstadt?