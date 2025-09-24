Schulgebäude in Blankenburg vor Verkauf Letzter Mieter raus, aber neue Hoffnung für historische Tischlereifachschule im Harz
Zuletzt wurde dort Jugendlichen ohne Berufsabschluss eine neue Perspektive eröffnet. Doch nach einem Trägerwechsel steht die historische Tischlereifachschule in Blankenburg leer. Nun gibt es neue Hoffnung für die prägnanten Backsteingebäude.
24.09.2025, 10:15
Blankenburg. - Was wird nur aus der alten Tischlereifachschule in Blankenburg? Seit Monaten stehen die Backsteingebäude in der Kuno-Rieke-Straße leer und sollen verkauft werden. Werden sie zum nächsten Lost Place in der Harzstadt?