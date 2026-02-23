weather wolkig
  4. Lidl-Filiale in Blankenburg schließt: Überraschende Entscheidung

Einkaufen im Harz Überraschendes Ende: Lidl schließt Filiale in Blankenburg

Der Discounter Lidl schließt seine Filiale in Blankenburg. Darüber sind die Kunden mit einem Banner und Schaufenster-Zetteln informiert worden.

Aktualisiert: 24.02.2026, 11:36
Überraschung: Am 24. Februar 2026 macht Lidl in Blankenburg dicht. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Das kommt überraschend: Mit einem großen Banner und an die Schaufenster geklebten A4-Zetteln hat der Discounter Lidl seine Kunden in Blankenburg darüber informiert, dass die Filiale an der Mühlenstraße dicht macht. Am Dienstag, 24. Februar 2026, ist dort Schluss.