Der Discounter Lidl schließt seine Filiale in Blankenburg. Darüber sind die Kunden mit einem Banner und Schaufenster-Zetteln informiert worden.

Blankenburg. - Das kommt überraschend: Mit einem großen Banner und an die Schaufenster geklebten A4-Zetteln hat der Discounter Lidl seine Kunden in Blankenburg darüber informiert, dass die Filiale an der Mühlenstraße dicht macht. Am Dienstag, 24. Februar 2026, ist dort Schluss.