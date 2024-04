81 Frauen und Männer aus Blankenburgs Ortsteilen wollen es am Sonntag, 9. Juni, wissen. Hier der Überblick über alle Kandidaten und Wählergruppen.

Wahl zu Ortschaftsräten am 9. Juni

Wahlhelfer leeren eine Wahlurne mit Briefwahlzetteln. Beim Wahlgang am 9. Juni wird mit einer regelrechten Flut gerechnet. Laut Stadtverwaltung werden die Wahlbenachrichtigungen Mitte Mai versandt.

Blankenburg. - 81 Frauen und Männer streben am Sonntag, 9. Juni, nach einem Sitz in den Kommunalvertretungen der sieben Blankenburger Ortsteile. Sie bestimmen dann für die nächsten fünf Jahre die Geschicke in ihren Orten.