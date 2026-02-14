weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Welfenschloss im Harz: Millionenprojekt Schloss Blankenburg: So wollen Stadt und Verein die Rettung voranbringen

Welfenschloss im Harz Millionenprojekt Schloss Blankenburg: So wollen Stadt und Verein die Rettung voranbringen

Für den Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ ist es ein „Riesenschritt nach vorn“: Die Stadt will einen Teil des Großen Schlosses sanieren. Millionen sollen in das Welfenschloss fließen. Was die Pläne für die Zukunft des größten Harzer Schlosses bedeuten.

Von Jens Müller 14.02.2026, 10:30
Das Große Schloss Blankenburg am Abend. Die beiden von der Innenstadt sichtbaren Gebäudeteile - der Kirchenflügel (rechts) und der Alte Flügel (vorn) sowie der Turm (links) - wie die Stadt in Eigenregie sanieren und umbauen.
Das Große Schloss Blankenburg am Abend. Die beiden von der Innenstadt sichtbaren Gebäudeteile - der Kirchenflügel (rechts) und der Alte Flügel (vorn) sowie der Turm (links) - wie die Stadt in Eigenregie sanieren und umbauen. Foto: Michael Lumme

Blankenburg. - Es war die Überraschungsnachricht zum Jahresbeginn 2026: Die Stadt Blankenburg will mit Millionenaufwand einen Teil des Großen Schlosses in Eigenregie sanieren und touristisch nutzen. Das soll Hand und Hand mit dem Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ gelingen.