Welfenschloss im Harz Millionenprojekt Schloss Blankenburg: So wollen Stadt und Verein die Rettung voranbringen
Für den Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ ist es ein „Riesenschritt nach vorn“: Die Stadt will einen Teil des Großen Schlosses sanieren. Millionen sollen in das Welfenschloss fließen. Was die Pläne für die Zukunft des größten Harzer Schlosses bedeuten.
14.02.2026, 10:30
Blankenburg. - Es war die Überraschungsnachricht zum Jahresbeginn 2026: Die Stadt Blankenburg will mit Millionenaufwand einen Teil des Großen Schlosses in Eigenregie sanieren und touristisch nutzen. Das soll Hand und Hand mit dem Verein „Rettung Schloss Blankenburg“ gelingen.