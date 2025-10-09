Spenden retten Heimkehr Nach Urlaubsdrama in Ungarn: Schwerkranker Familienvater aus dem Harz kann endlich nach Hause
Für eine Familie aus dem Harz ist der Ungarn-Urlaub zum Alptraum geworden. Während der schwerkranke Vater auf der Intensivstation lag, saß die Familie in Ungarn fest. Jetzt zeichnet sich ein Happy-End ab. Wie es dem Blankenburger geht.
09.10.2025, 15:15
Blankenburg/Halberstadt. - Axel Galke aus Blankenburg brach im Urlaub plötzlich zusammen und kämpfte in einem ungarischen Krankenhaus ums Überleben. Jetzt gibt es endlich Hoffnung für ihn und seine im Ausland gestrandete Familie.