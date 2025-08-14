Kein Ticket, keine App, nur Kleingeld: Camper in Blankenburg kämpfen mit veralteter Technik am Wohnmobil-Stellplatz. Deshalb war der Platz am Schnappelberg zuletzt verwaist. Die neuen Parkgebühren verschärfen die Kritik.

Nach Zoff um leeren Wohnmobil-Stellplatz in Blankenburg: Das soll sich für Camper und Autofahrer ändern

Der obere Wohnmobilstellplatz am Schnappelberg in Blankenburg am Mittwoch, 13. August 2025: Ein Camper hat dort geparkt. Am Parkscheinautomaten findet sich immer noch kein Hinweis darauf, dass dort gar kein Tagesticket gezogen werden kann.

Blankenburg. - Nach wie vor gähnende Leere auf den Wohnmobilstellplätzen am Schnappelberg in Blankenburg. Campen meiden sie offensichtlich, weil die Gebühren zu hoch sind. Aber es gibt noch ein weiteres Problem - und zumindest dafür steht demnächst möglichweise eine Lösung an.