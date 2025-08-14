weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Kritik an hohen Parkgebühren: Nach Zoff um leeren Wohnmobil-Stellplatz in Blankenburg: Das soll sich für Camper und Autofahrer ändern

Kein Ticket, keine App, nur Kleingeld: Camper in Blankenburg kämpfen mit veralteter Technik am Wohnmobil-Stellplatz. Deshalb war der Platz am Schnappelberg zuletzt verwaist. Die neuen Parkgebühren verschärfen die Kritik.

Von Jens Müller 14.08.2025, 06:00
Der obere Wohnmobilstellplatz am Schnappelberg in Blankenburg am Mittwoch, 13. August 2025: Ein Camper hat dort geparkt. Am Parkscheinautomaten findet sich immer noch kein Hinweis darauf, dass dort gar kein Tagesticket gezogen werden kann.
Der obere Wohnmobilstellplatz am Schnappelberg in Blankenburg am Mittwoch, 13. August 2025: Ein Camper hat dort geparkt. Am Parkscheinautomaten findet sich immer noch kein Hinweis darauf, dass dort gar kein Tagesticket gezogen werden kann. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Nach wie vor gähnende Leere auf den Wohnmobilstellplätzen am Schnappelberg in Blankenburg. Campen meiden sie offensichtlich, weil die Gebühren zu hoch sind. Aber es gibt noch ein weiteres Problem - und zumindest dafür steht demnächst möglichweise eine Lösung an.