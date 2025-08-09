weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Harz: Leere Wohnmobil-Stellplätze in Blankenburg: Gebühren-Schock vertreibt Camper

Blankenburgs Wohnmobil-Stellplätze sind leer – mitten in der Hochsaison. Camper sprechen von „Wucher“ in der Harz-Stadt, und die Gebühren sorgen für Frust.

Von Jens Müller Aktualisiert: 09.08.2025, 10:58
Der Wohnmobilstellplatz oberhalb des Schnappelbergs in Blankenburg wirkt verwaist. 
Der Wohnmobilstellplatz oberhalb des Schnappelbergs in Blankenburg wirkt verwaist.  Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Wer durch den Harz fährt, sieht sie überall: Wohnmobile. Der Reisetrend ist ungebrochen, weshalb die Stellplätze gerade jetzt in der Ferienzeit allenthalben gut gefüllt sind. Ausnahme: Blankenburg. Am Schnappelberg herrscht meist gähnende Leere.