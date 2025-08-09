Blankenburgs Wohnmobil-Stellplätze sind leer – mitten in der Hochsaison. Camper sprechen von „Wucher“ in der Harz-Stadt, und die Gebühren sorgen für Frust.

Blankenburg. - Wer durch den Harz fährt, sieht sie überall: Wohnmobile. Der Reisetrend ist ungebrochen, weshalb die Stellplätze gerade jetzt in der Ferienzeit allenthalben gut gefüllt sind. Ausnahme: Blankenburg. Am Schnappelberg herrscht meist gähnende Leere.