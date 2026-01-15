Mit Otto Ebert hat Blankenburg eine prägende Unternehmerpersönlichkeit verloren. Der STRATIE-Gründer verstarb kurz vor Weihnachten 2025. Ein Blick zurück in ein Leben voller Brüche und Herausforderungen.

Andreas Ebert, Otto Ebert und STRATIE-Geschäftsführer Sven Schulze (von links) vor dem Blankenburger Firmensitz in der Neuen Halberstädter Straße.

Blankenburg. - Sie werden oft als „Unternehmer alter Schule“ bezeichnet: Frauen und Männer, die sich in ihren Märkten über Jahrzehnte erfolgreich behauptet, ihre Firmen mit Mut, Ehrgeiz und Weitblick geführt haben, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Der Blankenburger Otto Ebert war solch ein Mensch. Nun ist er im Alter von 93 Jahren verstorben. Ein Nachruf.