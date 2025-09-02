Einkaufen im Regenstein Richtfest in Blankenburg: Eröffnungstermin für neuen Netto-Supermarkt steht fest
Darauf fiebern viele Bewohner des Wohngebiets Regenstein in Blankenburg hin: der Eröffnung des neuen Netto-Supermarktes. Dort ist nun erst einmal Richtfest gefeiert worden. Was zum neuen Einkaufsmarkt schon bekannt ist.
Aktualisiert: 02.09.2025, 11:07
Blankenburg. - Endlich eine Baustelle im Harz, die schnell vorankommt: der Neubau des Netto-Supermarktes in Blankenburg. Am Rande des Richtfestes ist nicht nur der Eröffnungstermin bekannt gegeben worden.