Einkaufen im Regenstein Richtfest in Blankenburg: Eröffnungstermin für neuen Netto-Supermarkt steht fest

Darauf fiebern viele Bewohner des Wohngebiets Regenstein in Blankenburg hin: der Eröffnung des neuen Netto-Supermarktes. Dort ist nun erst einmal Richtfest gefeiert worden. Was zum neuen Einkaufsmarkt schon bekannt ist.