Die Grundschulen im Zerbster Umland kämpfen weiter um ihren Erhalt. Trotz Ausnahmegenehmigung setzt die Grundschule An der Burg in Lindau bei einem Tag der Begegnung alles daran, Eltern für einen Schulbesuch ihrer Kinder auf dem Land zu gewinnen.

Kleine Klassen und engagiertes Lehrer-Team: Grundschule Lindau setzt auf Klasse statt Masse

Die Lindauer Lehrerin Kerstin Wiench (r. ) stand Isabelle Wicha und ihrer Tochter Frieda, die aus Zerbst gekommen waren, um sich die Grundschule An der Burg anzuschauen, für Fragen zur Verfügung.

Lindau. - Während der Steutzer Grundschule weiter das Aus droht, gab es für die Lindauer Grundschule Ende August Entwarnung und die Schule kann mit Ausnahmegenehmigung weiter betrieben werden. Dennoch zählt jeder Schüler. Bei einem Tag der Begegung erlebten Besucher hautnah, was die Schulen so einzigartig macht.