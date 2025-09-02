Eine Hauswand in Wernigerode ziert jetzt ein Graffiti im Großformat. Der italienische Künstler Alessio B. verewigte sich dort mit Sekundarschülern. Wo das Motiv zu finden ist.

Workshop mit bekanntem Graffitikünstler: Wo in Wernigerode neues Wandbild zu sehen ist

Die Schüler der Ganztagsschule Burgbreite in Wernigerode konnten ihrer Kreativität beim Workshop mit Graffitikünstler Alessio B. freien Lauf lassen.

Wernigerode. - Die Neunt- und Zehntklässler der Ganztagsschule Burgbreite durften sich ganz legal mit Graffiti in Wernigerode verewigen. Im Schuljahr 2024/25 startete die pädagogische Mitarbeiterin Sabrina Hentschel eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft. Seitdem üben die Schüler die Technik des richtigen Sprühens. Bei einem Workshop mit Künstler Alessio B. aus Italien durften sie jetzt eine Hauswand in der Harzstadt gestalten.