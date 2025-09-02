weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Wildtiere erobern Immobilie in Tangermünde nach Brand - Wie geht es weiter

Nach Brand seit Jahren unbewohnt In Tangermünde haben Wildtiere ein unbewohntes Haus erobert

In Tangermünde steht ein ausgebranntes Haus seit Jahren leer. Wildtiere haben das Gebäude besetzt, während gesetzliche Betreuer einen Käufer für die Immobilie suchen.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 02.09.2025, 16:01
Die Doppelhaushälfte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Tangermünde dient seit dem Brand Wildtieren als Zuhause. Doch das soll sich jetzt ändern. 
Die Doppelhaushälfte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Tangermünde dient seit dem Brand Wildtieren als Zuhause. Doch das soll sich jetzt ändern.  Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Seit mehr als fünf Jahren steht eine Doppelhaushälfte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Tangermünde leer. Im Mai 2020 hatte es hier in den Morgenstunden gebrannt. Das Haus brannte komplett aus.