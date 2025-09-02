Nach Brand seit Jahren unbewohnt In Tangermünde haben Wildtiere ein unbewohntes Haus erobert
In Tangermünde steht ein ausgebranntes Haus seit Jahren leer. Wildtiere haben das Gebäude besetzt, während gesetzliche Betreuer einen Käufer für die Immobilie suchen.
Aktualisiert: 02.09.2025, 16:01
Tangermünde. - Seit mehr als fünf Jahren steht eine Doppelhaushälfte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Tangermünde leer. Im Mai 2020 hatte es hier in den Morgenstunden gebrannt. Das Haus brannte komplett aus.