Tangermünde. - Seit mehr als fünf Jahren steht eine Doppelhaushälfte in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Tangermünde leer. Im Mai 2020 hatte es hier in den Morgenstunden gebrannt. Das Haus brannte komplett aus.