Im Wohngebiet Regenstein in Blankenburg entsteht an traditionsreicher Stätte ein neuer Netto Marken-Discount. Die alte Kaufhalle aus DDR-Zeiten, die nach der Wende erst als V-Markt, später unter der Regie von Edeka fortgeführt worden war, wurde Ende 2024 abgerissen.

Foto: Jens Müller