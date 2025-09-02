Einkaufen im Harz Blankenburgs Regenstein bekommt modernen Supermarkt: Wann Netto eröffnet wird
Darauf fiebern viele Bewohner des Wohngebiets Regenstein in Blankenburg hin: der Eröffnung des neuen Netto-Supermarktes. Was beim Richtfest zum neuen Einkaufsmarkt bekannt wurde.
Aktualisiert: 02.09.2025, 17:36
Blankenburg. - Endlich eine Baustelle im Harz, die schnell vorankommt: der Neubau des Netto-Supermarktes in Blankenburg. Am Rande des Richtfestes ist nicht nur der Eröffnungstermin bekannt gegeben worden.