Fast jede dritte Adresse im Jerichower Land hat kein schnelles Internet. In kleinen Schritten wird das Problem angegangen. Wie ist der Zeitplan und wo kommt schnelles Internet zuerst.

Nicht zu glauben: Fast 40 Prozent des Jerichower Landes haben kein schnelles Internet

Burg/Genthin - Was glauben Sie, wie viele von den 34.675 Adressen im Kreisgebiet des Jerichower Landes waren bis 2023 nicht mit schnellem Internet versorgt? Der Landkreis hat diese genau prüfen lassen.