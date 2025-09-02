weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ausbau in kleinen Schritten: Nicht zu glauben: Fast 40 Prozent des Jerichower Landes haben kein schnelles Internet

Fast jede dritte Adresse im Jerichower Land hat kein schnelles Internet. In kleinen Schritten wird das Problem angegangen. Wie ist der Zeitplan und wo kommt schnelles Internet zuerst.

Von Arlette Krickau 02.09.2025, 19:47
Blick auf die Schleuse Niegripp.
Blick auf die Schleuse Niegripp. Foto: Andreas Mangiras

Burg/Genthin - Was glauben Sie, wie viele von den 34.675 Adressen im Kreisgebiet des Jerichower Landes waren bis 2023 nicht mit schnellem Internet versorgt? Der Landkreis hat diese genau prüfen lassen.