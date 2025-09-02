Seine erste offizielle Amtshandlung hat der neue Leiter der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Stendal in Havelberg beim Bootskorso vollzogen.

Sparkasse in Havelberg hat einen neuen Chef

Dirk Grebe ist neuer Leiter der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Havelberg. Er kennt die Stadt, war hier vor 30 Jahren bei der Bundeswehr.

Havelberg. - Er nickt lächelnd, als es bei der Siegerehrung fürs Fischerstechen in Havelberg um die Frage geht, ob die Kreissparkasse Stendal im nächsten Jahr einen neuen Wanderpokal stiftet. Denn der bisherige ist nach drei aufeinander folgenden Siegen nun im Besitz der Horki’s.