Besucher können Havelberg zum Pferdemarkt gut mit Auto oder Bus erreichen. Innerstädtisch sind zwei Linien eingerichtet. Für wen es Sonderregelungen gibt.

Pferdemarkt Havelberg: Wo sind Parkplätze und wie fahren die Busse?

Vom Parkplatz Nord in Havelberg fahren ab Donnerstag, 4. September 2025, Busse direkt aufs Festgelände des Pferdemarktes.

Havelberg. - Auto, Bus oder Fähre? Wie kommen die vielen Besucher am besten zum Havelberger Pferdemarkt? Die Hansestadt hat die Möglichkeiten zusammengestellt und gibt außerdem einen Überblick, wie der Linienverkehr innerhalb Havelbergs ist. Für den Sonnabend gibt es wieder eine Sonderregelung für alle, die von auswärts mit dem Auto anreisen. Und wie sind die Tarife für die Busse zum Markt?