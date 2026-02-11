Internationaler Bund im Harz Neue Notunterkunft in Blankenburg: Schutz und Hilfe für Kinder und Jugendliche
In Blankenburg hat der Internationale Bund (IB) seine sogenannte Inobhutnahmestelle für Jugendliche in Betrieb genommen. Dort können bis zu sieben in Not geratene Kinder für mehrere Wochen betreut werden.
11.02.2026, 10:00
Blankenburg. - Die neu eingerichtete Inobhutnahmestelle in Blankenburg hat ihren Betrieb aufgenommen. Dass sie dringend benötigt wird, belegen die ersten Tage: Drei Jugendliche werden dort bereits betreut.