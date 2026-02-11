weather regen
  4. Internationaler Bund im Harz: Neue Notunterkunft in Blankenburg: Schutz und Hilfe für Kinder und Jugendliche

In Blankenburg hat der Internationale Bund (IB) seine sogenannte Inobhutnahmestelle für Jugendliche in Betrieb genommen. Dort können bis zu sieben in Not geratene Kinder für mehrere Wochen betreut werden.

Von Jens Müller 11.02.2026, 10:00
Wenn Kinder und Jugendliche innerhalb der Familie Opfer von Gewalt werden oder in andere Krisensituationen geraten, können sie in Blankenburg Schutz finden. Dort ist eine neue Inobhutnahmestelle eingerichtet worden.
Symbolfoto: MAGO/imagebroker/begsteiger

Blankenburg. - Die neu eingerichtete Inobhutnahmestelle in Blankenburg hat ihren Betrieb aufgenommen. Dass sie dringend benötigt wird, belegen die ersten Tage: Drei Jugendliche werden dort bereits betreut.