"Mein lokal, Dein Lokal" Robin Pietsch dreht in Wernigerode: Sternekoch besucht Lieblingsrestaurant „Orchidea Huong“

Robin Pietsch besucht für „Mein Lokal, Dein Lokal“ (Kabel Eins) das asiatische Spitzenrestaurant „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Warum George Clooney hier schon gegessen hat und was den Butterfisch so besonders macht.

Restaurantchefin Huong Trute aus Wernigerode lüftet für den Sternekoch Robin Pietsch bei Dreharbeiten für "Mein Lokal, Dein Lokal" ihre Küchengeheimnisse.

Wernigerode. - Heimspiel für Robin Pietsch: Der Sternekoch ist mit einem Drehteam für die Vorabend-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Harz unterwegs. Eine Station ist eines seiner Lieblingsrestaurants, verrät der 36-Jährige: das „Orchidea Huong“ in Wernigerode. Bei seinem Besuch entlockt er der Besitzerin Huong Trute einige Geheimnisse.