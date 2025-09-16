Nahezu jeder in der Region kennt den Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Dieser feiert nun mit einem großen Fest Geburtstag. Die Vereinsvorsitzende blick zurück und hat auch noch Wünsche für die Zukunft.

20 Jahre „O'Blue“: Wie sich der Show- und Tanzverein in der Region Zerbst einen Namen gemacht hat

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier von O'Blue laufen auf Hochtouren. Dank der Spende der Firma Zetiba für die Spiegel geht das Training nun viel leichter.

Zerbst - Sie sind in Zerbst und Umgebung bekannt wie die sprichwörtlichen „bunten Hunde“ – die Mädels vom Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Ob zum Zerbster Heimatfest, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Dorffesten in den Ortschaften – ihre Tänze lösen überall regelrechte Begeisterungsstürme aus, und das seit nunmehr 20 Jahren, denn am Sonnabend feiert der Verein Jubiläum.