weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Tanzen ist ihre Leidenschaft: 20 Jahre „O'Blue“: Wie sich der Show- und Tanzverein in der Region Zerbst einen Namen gemacht hat

Tanzen ist ihre Leidenschaft 20 Jahre „O'Blue“: Wie sich der Show- und Tanzverein in der Region Zerbst einen Namen gemacht hat

Nahezu jeder in der Region kennt den Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Dieser feiert nun mit einem großen Fest Geburtstag. Die Vereinsvorsitzende blick zurück und hat auch noch Wünsche für die Zukunft.

Von Thomas Kirchner 16.09.2025, 18:05
Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier von O'Blue laufen auf Hochtouren. Dank der Spende der Firma Zetiba für die Spiegel geht das Training nun viel leichter.
Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier von O'Blue laufen auf Hochtouren. Dank der Spende der Firma Zetiba für die Spiegel geht das Training nun viel leichter. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Sie sind in Zerbst und Umgebung bekannt wie die sprichwörtlichen „bunten Hunde“ – die Mädels vom Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Ob zum Zerbster Heimatfest, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Dorffesten in den Ortschaften – ihre Tänze lösen überall regelrechte Begeisterungsstürme aus, und das seit nunmehr 20 Jahren, denn am Sonnabend feiert der Verein Jubiläum.