Tanzen ist ihre Leidenschaft 20 Jahre „O'Blue“: Wie sich der Show- und Tanzverein in der Region Zerbst einen Namen gemacht hat
Nahezu jeder in der Region kennt den Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Dieser feiert nun mit einem großen Fest Geburtstag. Die Vereinsvorsitzende blick zurück und hat auch noch Wünsche für die Zukunft.
16.09.2025, 18:05
Zerbst - Sie sind in Zerbst und Umgebung bekannt wie die sprichwörtlichen „bunten Hunde“ – die Mädels vom Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“. Ob zum Zerbster Heimatfest, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Dorffesten in den Ortschaften – ihre Tänze lösen überall regelrechte Begeisterungsstürme aus, und das seit nunmehr 20 Jahren, denn am Sonnabend feiert der Verein Jubiläum.