Lange hat Reinhard Schlotter nach einer Nachfolgerin für die orthopädische Arztpraxis in Blankenburg im Harz gesucht. Dort sichert Franziska Frommhold mit Annegret Schlotter die Patientenversorgung ab. Was Patienten dazu wissen müssen.

Nach Abschied von Dr. Schlotter: Neue Orthopädin betreut Patienten in Blankenburg

Franziska Frommhold hat die Nachfolge von Reinhard Schlotter in der Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie des MVZ Harz in Blankenburg angetreten.

Blankenburg. - Die orthopädische Versorgung von Patienten aus Blankenburg und der weiteren Umgebung im Gesundheitszentrum an der Ludwig-Rudolf-Straße ist gesichert. Franziska Frommhold setzt dort die Arbeit von Reinhard Schlotter in der Gemeinschaftspraxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Harz fort.