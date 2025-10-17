weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bauarbeiten auf B81: Polizei als Retter im Verkehrschaos auf Blankenburgs Baustellen-Umfahrung

Die Baustelle der Bundesstraße 81 in Blankenburg sorgt wieder für Chaos. Schuld ist eine augenscheinlich missverständliche Beschilderung auf der Umfahrungsstrecke. Die Polizei zeigt sich vor Ort als Helfer in der Not.

Von Jens Müller 17.10.2025, 06:00
Das tägliche Verkehrschaos in Blankenburg an der letzten Kreuzung Am Mönchenfelde Richtung Lerchenbreite: Während Ortskundige versuchen, an der Baustellenampel mit durchzuhuschen, geraten viele Auswärtige in diese Sackgasse. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Es war von vornherein klar: Die monatelange Sanierung der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg wird Autofahrer auf eine harte Probe stellen. Nun hat die Umfahrung des dritten Bauabschnitts ihre Tücken offenbart.