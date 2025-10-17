Wehren wachsen zusammen Wenn Feuerwehrleute in Stendal zu Ersthelfern werden
Kameraden der Feuerwehren Jarchau, Staffelde und Arnim üben gemeinsam Erste Hilfe für den Ernstfall. Sie wissen, was zu tun ist, wenn sie vor dem Rettungsdienst da sind.
17.10.2025, 19:46
Jarchau - Bei einem Unfall sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr oft die ersten, die an der Einsatzstelle eintreffen. „Die Zeit bis die Kavallerie kommt, kann ganz schön lang sein“, sagt Stephan Lude. Darum hat der Experte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Jarchau, Staffelde und Arnim gemeinsam in der Ersten Hilfe geschult.