Wie zwei „verrückte“ Berliner die Altmark lieben gelernt und es geschafft haben, beruflich in Bismark Fuß zu fassen.

Natalia und Sven Illing bezeichnen Bismark im Landkreis Stendal nach nicht einmal zwei Jahren als Glücksgriff.

Bismark. - „Das war die beste Entscheidung unseres Lebens, bislang haben wir nichts bereut“, sprudelt es aus Natalia und Sven Illing heraus, während sie an ihren Umzug aus der Bundeshauptstadt in die altmärkische Provinz zurückdenken. Im Gegenteil, bei diesen Worten hat das Paar regelrecht ein Glänzen in den Augen und ein breites Lächeln im Gesicht. Diese Eigenschaften sind es auch, welche die beiden Macher auszeichnen.