Wasserfall, Wanderpfad, Fotospot – und plötzlich endet der Weg: Die Brücke über die Steinerne Renne bei Wernigerode ist erneut gesperrt. Wie schwer sind die Schäden und wie geht es jetzt weiter mit dem bekannten Harzer Ausflugsziel?

Die Brücke über die Steinerne Renne, ein beliebtes Wanderziel bei Wernigerode, ist erneut gesperrt.

Wernigerode. - Wanderer, die den steilen Pfad die Steinerne Renne bei Wernigerode hochkraxeln, werden enttäuscht: Die Holzbrücke über den Holtemme-Wasserfall zum gleichnamigen Waldgasthaus am oberen Ende der Schlucht ist gesperrt – schon wieder. Diesmal scheinen die Schäden an dem beliebten Ausflugsziel und Fotopunkt noch schwerwiegender als Anfang 2025.